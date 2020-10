COVID-19 : un cas chez Aluminerie Alouette

L’Aluminerie Alouette de Sept-Îles est touchée par un premier positif de COVID-19. L’entreprise indique que deux employés sont actuellement en isolement préventif.

Le conseiller en communications chez Alouette, Maxime Lelièvre, précise cependant que la personne affectée a contracté le virus plusieurs jours après sa dernière présence sur le site et qu’il n’est pas revenu au travail depuis. « Il n’y a donc pas de risque de contagion lié au travail.

« Aluminerie Alouette agit avec diligence auprès de ses employés et de toutes personnes susceptibles d’entrer sur le site. De plus, l’entreprise bénéficie d’un service de santé proactif en la matière », ajoute-t-il.

L’entreprise ne peut donner plus de détails sur l’état de santé de la personne, dans le respect de la vie privée de tous ses employés. « Dans tous les cas, l’entreprise ne peut se substituer aux autorités de santé publique.

En plus du processus des autorités de santé publique en cas de cas de COVID-19, notamment pour l’enquête épidémiologique et le suivi des contacts dans la communauté, incluant les contacts au travail, le service de santé d’Aluminerie Alouette identifie rapidement les employés ayant pu être en contact étroit avec un tel cas et s’assure de communiquer avec eux afin qu’ils demeurent ou se placent en isolement préventif.

« De plus, si un employé atteint de la COVID-19 est entré sur le site récemment (ce qui n’est pas le cas actuellement), malgré les mesures de contrôle strictes en place, les aires où celui-ci aurait pu circuler, travailler ou se reposer sont désinfectées avec rigueur », précise le conseiller aux communications.

M. Lelièvre mentionne que la situation actuelle n’a aucun impact sur les opérations d’Aluminerie Alouette.

Depuis le début de la pandémie, ce sont 137 employés chez Alouette qui ont été placés en isolement préventif en raison d’un retour de voyage, de symptômes, de contacts étroits ou pour d’autres motifs.