COVID-19 : Trudeau promet des tests et équipements en nombre suffisant

Le premier ministre Justin Trudeau s’est fait rassurant sur la disponibilité des tests diagnostiques et des équipements médicaux nécessaires pour faire face à la pandémie de coronavirus, jeudi, en point de presse.

« Nous allons accélérer l’accès aux trousses de diagnostics et d’autres appareils médicaux », a promis M. Trudeau, en rappelant qu’au cours de la dernière semaine seulement, 25 000 tests ont été réalisés au Canada. Il a assuré que tout est fait pour que les provinces et les territoires puissent répondre aux besoins.

Il a de nouveau remercié le personnel de la santé qui se dévoue corps et âme. « Ils sont sur la ligne de front et font un travail remarquable. Il nous faut les soutenir et il faut qu’eux aussi soient en santé », a-t-il martelé.

M. Trudeau n’a pas voulu se commettre sur le nombre de personnes qui pourraient être hospitalisées ou même mourir et le nombre de mises à pied . Il a plutôt souligné que toutes les mesures en place visent justement les réduire au minimum.

« On est en train de se préparer pour un éventail de scénarios. On espère que ce sera le moins possible. C’est exactement ce qu’on veut contrer avec les mesures qu’on est en train de prendre maintenant », en parlant d’encourager les gens à rester chez eux et à travailler de la maison.

Enfin, pour les personnes qui sont toujours coincées à l’étranger, le premier ministre a indiqué avoir des discussions avec les transporteurs aériens Air Canada et Westjet pour « rapatrier d’urgence le plus grand nombre de Canadiens possible ».