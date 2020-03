COVID-19 : Soutien aux entreprises et organismes de la MRC de Sept-Rivières

Les entreprises sont actuellement grandement impactées par les mesures gouvernementales pour contrer la propagation du coronavirus, en particulier celles jugées comme non essentielles qui ont dû arrêter leurs opérations. La Cellule stratégie économique de la MRC de Sept-Rivières se veut la référence pour répondre à toutes les interrogations.

La Cellule stratégie économique de la MRC de Sept-Rivières tient à signaler que son soutien s’adresse aux petites, moyennes et grandes entreprises, qu’elles soient membres ou non-membres des chambres de commerce de Sept-Îles et Port-Cartier, ainsi qu’aux travailleurs autonomes et organismes.

Les sites Internet de la chambre de commerce de Sept-Îles et de Port-Cartier, ainsi que leur page Facebook, seront le point de chute pour obtenir toutes les informations nécessaires pour les entreprises durant la présente crise.

De plus, les entreprises et organismes sont invités à contacter les organismes dont ils sont membres pour faire part de leurs questions, de leurs inquiétudes ou de leurs suggestions. Si votre entreprise n’est pas membre d’un organisme, vous pouvez téléphoner au 418 961-3292 ou écrire à l’adresse desi@deseptiles.com pour obtenir du soutien.