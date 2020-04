COVID-19 : prenez garde à la fraude financière!

La possibilité d’occuper un emploi payant à domicile peut être particulièrement attrayante avec l’éclosion de la COVID-19.

Des fraudeurs sollicitent des chercheurs d’emploi, notamment sur LinkedIn, Facebook, Craigslist et Kijiji. « Ces offres peuvent paraître très réalistes et provenir d’entreprises connues ou non, notamment d’institutions financières », soutient l’Autorité des marchés financiers.

Question de paraître légitime, on peut vous demander de remplir des formulaires d’emploi, d’impôt ou d’accès à des renseignements personnels et bancaires. Les fraudeurs peuvent même vous convoquer pour une entrevue par visioconférence ou messagerie texte.

Lorsque le poste sera obtenu, les fraudeurs demanderont d’utiliser votre propre compte de banque durant la période probatoire, pour des questions de sécurité. « Ils affirment que vous pourrez utiliser les comptes de l’entreprise une fois votre probation terminée et la confiance établie », est-il précisé.

Le fraudeur enverra un virement ou un chèque, qui sera déposé dans votre compte bancaire. Par la suite, vous devrez transférer le montant, moins votre commission, dans le compte d’un tiers, souvent en cryptomonnaie.

« Peu de temps après, vous recevrez un avis de votre institution financière vous informant que le chèque ou le virement était sans fonds. Vous ne pourrez récupérer l’argent que vous avez transféré dans le compte du tiers », soutient l’AMF.

Les efforts pour joindre le nouvel « employeur » et obtenir des explications seront vains. « Après vérifications, vous vous rendrez compte que l’entreprise n’existe pas ou qu’elle n’a jamais offert ce poste », de dévoiler l’organisation spécialisée en fraude financière.