COVID-19 : plus de contrôle dans les résidences pour personnes âgées

Dans son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a indiqué dimanche qu’un contrôle plus serré aura lieu dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée et les résidences privées pour personnes âgées.

« Les personnes qui restent les plus vulnérables sont les aînés », a souligné M. Legault, rappelant que seuls les résidents, le personnel et les livreurs auront accès à ces établissements. « Il y aura plus de contrôle, avec des gardiens. »

Le premier ministre est aussi revenu sur la décision de samedi de contrôler l’accès à huit régions du Québec, dont la Côte-Nord. Il a indiqué que ces mesures ont été prises pour limiter la propagation dans les régions visées. « Je demande aux gens du sud de ne pas aller dans le nord et l’est », a-t-il lancé, en ajoutant plus tard qu’une « visite paroissiale à Baie-Comeau, ce n’est pas une bonne idée ».

M. Legault a également déclaré avoir demandé aux autorités de santé publique des régions de Montréal et de l’Estrie afin qu’elles dévoilent les villes et les quartiers les plus touchées par la COVID-19.

Ce dernier a soutenu ne pas vouloir se lancer dans la même rhétorique que la Colombie-Britannique, qui dévoile des scénarios de propagation. « Si on commence à donner tous les scénarios, incluant les plus pessimistes, on risque de faire paniquer les gens. On les garde pour nous, c’est le choix qu’on fait. »

Durant son intervention, le premier ministre s’est voulu rassurant et s’est dit revigoré par sa promenade dans les rues de Québec samedi, où il a vu des gens respecter la consigne de deux mètres d’éloignement. « Ça donne beaucoup d’énergie pour les prochains jours. C’est important qu’on se concentre à garder un bon moral et à rester unis. »

Merci aux livreurs

Les remerciements du jour de M. Legault se sont adressés aux livreurs de nourriture, qui ont « entre leurs mains un service essentiel ». Il a également salué le travail des chefs des trois partis d’opposition, « qui apportent de bonnes suggestions ».

Si tout le monde respecte les consignes et les interdictions de toutes sortes à plusieurs endroits, François Legault croit que les Québécois « vont gagner la bataille de notre vie » et que dans l’état actuel des choses, il ne croit pas que son gouvernement aura besoin des services de l’armée.

Pour ce qui est du bilan provincial, on comptait à 13 h dimanche 2 840 personnes infectées par la COVID-19, environ 350 de plus que la veille. Bonne nouvelle, on n’a enregistré aucun décès lié à cette infection dans les 24 dernières heures. Le total demeure donc à 22. De plus, avec 58 000 tests, le Québec est l’une des régions du monde où se mènent le plus grand nombre de tests de dépistage par capita.