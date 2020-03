COVID-19 : Pas de tasses personnelles dans les Tim Hortons

En raison de l’épidémie de coronavirus, il n’est plus possible pour un certain temps de faire remplir vos tasses réutilisables dans les Tim Hortons.

Cette mesure s’applique dans tous les restaurants. « C’est obligatoire partout. On ne peut pas reprendre de verres pour l’instant », indique le directeur général des succursales de Sept-Îles, Wayne Malouin.

« La distribution de verres réutilisables que nous allons donner aux clients, une initiative pour l’environnement ayant pour but d’encourager les gens à utiliser des verres réutilisables, dans le cadre du concours Déroule le rebord, est retardée », ajoute-t-il.

L’entreprise honorera les rebords à dérouler numérique dans le cadre de son concours, mais la boisson sera servie dans un gobelet recyclable.