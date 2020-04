COVID-19 : les aînés seront dépistés systématiquement

Le ministère de la Santé et des Services sociaux renforce sa mission de protéger les personnes âgés, ceux dans les CHSLD, des résidences et des milieux de vie. Le dépistage à la COVID-19 se fera de façon systématique tant pour les personnes âgés que pour le personnel. La ministre Danielle McCann a également indiqué qu’elle déploiera du personnel supplémentaire dans ces endroits.

« On veut protéger nos aînés, protéger ceux qui ont construit notre Québec », a souligné la ministre McCann lors du point de presse quotidien du 8 avril du premier ministre François Legault.

89% des 175 décès signalés jusqu’à maintenant touche des personnes de 70 ans et plus, a laissé savoir M. Legault. « Ils ne sont pas plus à risque que les autres, mais ils sont plus à risque de graves conséquences. La dernière affaire que l’on veut c’est que les personnes de 70 ans et plus attrapent le virus. »

Déploiement

La situation dans les hôpitaux où on trouve moins de personnes infectées pris en charge fait que seront déployés davantage de médecins, infirmiers/infirmières, préposés aux bénéficiaires et gestionnaires. « Ça permettra d’avoir des équipes dédiées par établissement, par unité, par zone froide, par zone chaude », a mentionné Mme McCann.

« Ça démontre que nos efforts portent ses fruits. Ça nous donne une marge de manœuvre », a renchéri la ministre de la Santé. Elle tient aussi à rassurer les familles des personnes âgés qu’elles seront informées d’une façon soutenu de l’état de leurs proches.