COVID-19 : « On devrait déjà avoir un ou deux cas confirmés » – Dr Fachehoun

« Si on se base sur le poids démographique de la région par rapport au Québec, on devrait déjà avoir un ou deux cas confirmés. »

En entrevue avec Le Manic en fin d’avant-midi lundi, le Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil à la direction de la santé publique, a fait le point sur la situation de la COVID-19 sur la Côte-Nord.

Il n’y a donc toujours aucune personne atteinte du virus, par contre, comme l’a précisé le porte-parole, plusieurs résultats de tests de dépistage sont en attente et les choses peuvent évoluer rapidement. La région est la seule au Québec à être épargnée jusqu’à présent.

Le Dr Fachehoun s’attendait à dénombrer le ou les premier cas confirmés lundi ou mardi. Or, dans le bilan dévoilé en début d’après-midi lundi, il n’y avait encore aucune personne atteinte.

Mais il faut se faire à l’idée : la région ne sera pas épargnée par le coronavirus. « Il est très probable que nous ayons des cas, mais je ne peux prédire le nombre. On travaille pour qu’il y en ait le moins possible. »

L’arrivée un tantinet tardive de la COVID-19 en région peut s’expliquer par le fruit du hasard, mais aussi par le respect des consignes pour éviter la propagation. S’il y a une chose sûre dans l’esprit du médecin, c’est que l’éloignement de la région n’est pas en cause, car une personne ayant voyagé dans une autre région peut ramener le virus chez nous.

Un rôle à jouer

Le médecin-conseil a d’ailleurs martelé l’importance de respecter les consignes émises par le gouvernement. « Dans le but d’éviter la propagation du virus, chaque personne a un rôle à jouer pour protéger sa santé et celle de ses proches. On n’est pas à l’abri, chacun doit jouer son rôle. »

La distanciation sociale est primordiale, tout comme le lavage des mains à l’eau et au savon, ou à tout le moins au gel à base d’alcool. Le respect des mesures d’isolement est également primordial. Les gens malades doivent demeurer à la maison.

Tout dépendant de l’évolution de la pandémie en région et ailleurs au Québec, le Dr Fachehoun n’éliminait pas la mise en place d’autres contraintes. D’ailleurs, lundi après-midi, le premier ministre François Legault a annoncé la fermeture de tous les commerces et entreprises non essentiels pour trois semaines.

« La mesure ultime pourrait être de mettre une ville en quarantaine. C’est une possibilité si on n’arrive pas à contrôler. Même si on ne le souhaite pas, ça pourrait en venir là », a conclu le médecin.