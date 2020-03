COVID-19 : maintenant 13 cas sur la Côte-Nord

Jour après jour, le nombre de personnes infectées par la COVID-19 grimpe sur la Côte-Nord. Avec maintenant 13 cas dans la région, ce chiffre a plus que doublé par rapport à vendredi.

Au Québec, on compte maintenant 2 498 cas d’infection au coronavirus. Du nombre, 57 personnes se retrouvent aux soins intensifs. On dénombre également quatre décès de plus que la veille, soit 22.

« C’est important plus que jamais de respecter l’ensemble des consignes de santé publique », n’a pu que répéter la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, d’office pour cette première journée sans intervention publique du premier ministre François Legault.

Sur la planète, en date de samedi midi, on enregistrait près de 620 000 personnes qui étaient ou ont été infectées par la coronavirus. Près de 29 000 d’entre elles en sont décédées.