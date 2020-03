COVID-19 : les visites désormais interdites en CHSLD (mise à jour)

Les visites sont désormais interdites complètement dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à la grandeur du Québec, vient d’annoncer le premier ministre François Legault en conférence de presse.

Samedi matin, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) émettait déjà une consigne interdisant l’accès aux visiteurs, proches et bénévoles qui présentent des symptômes d’infection respiratoire, comme de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires. La restriction s’adressait aussi aux gens de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada, et ce, pour une période de 14 jours après leur retour au pays.

M. Legault a insisté sur la vulnérabilité des personnes âgées face au coronavirus. Il a d’ailleurs invité les personnes âgées de 70 ans et plus à demeurer à leur domicile, en autant que possible.