COVID-19 : les pirates informatiques ont l’œil sur vos activités

En ces temps de confinement et de télétravail, la plupart des gens passent plus de temps sur Internet qu’en temps normal. Les occasions de frapper pour les pirates informatiques sont donc décuplées. Voilà pourquoi un spécialiste du domaine recommande le plus grande des prudences avec l’utilisation du Net.

Plusieurs des personnes en télétravail ont découvert ces dernières semaines le logiciel Zoom, qui permet de faire des réunions à distance. L’entreprise américaine est d’ailleurs passée de 10 millions d’utilisateurs en décembre à 200 millions en mars, une progression ahurissante causée bien sûr par la pandémie de COVID-19 et le confinement qui en découle.

Toutefois, plusieurs articles laissent entendre que la plateforme Zoom pourrait être une très belle cible pour les pirates. L’Inde a interdit qu’on l’utilise pour ses réunions gouvernementales et la Croix-Rouge internationale recommande aussi fortement à son personnel de ne pas l’utiliser.

« Pour dire les choses simplement, tous les logiciels de communication sont des cibles pour les hackers, car ils ont tous des failles de sécurité », a indiqué le développeur web Claude Lemay.

« Mais Zoom, s’il est utilisé correctement, est dans le haut de gamme. Il faut s’assurer de toujours faire les mises à jour et d’utiliser un compte à son nom. Ainsi, les risques ne sont pas nuls, mais presque inexistants, a-t-il ajouté. Quand il y a un problème avec Zoom, c’est souvent parce qu’on prend une version piratée parce qu’on ne veut pas s’inscrire ou bien on prend le compte de quelqu’un d’autre. »

Fermer sa session Facebook

Et Facebook, aussi pris d’assaut par les internautes en ces temps de confinement, n’est pas inoffensif non plus, prévient-il. « Les gens passent beaucoup plus de temps sur Facebook, et c’est un endroit où les gens sont piratés », d’enchaîner M. Lemay, qui recommande au minimum de fermer sa session Facebook quand on a terminé de visiter le réseau social. Ce conseil vaut d’ailleurs pour tous les logiciels utilisant Internet.

Le développeur, basé à Baie-Saint-Paul, confie que le meilleur moyen de ne pas attirer les hackers chez soi est tout d’abord de faire les mises à jour des logiciels comme suggéré par leurs concepteurs. « C’est primordial », argue-t-il.

Une autre règle de base est de changer ses mots de passe deux fois par année. Règle qui, avouons-le, n’est pas souvent observée par la majorité. De plus, il ne faut évidemment pas avoir un seul mot de passe pour tous ses logiciels.

« Si le même mot de passe est utilisé partout, il suffit de l’utiliser à un endroit où il y a une faille de sécurité et c’est sûr que les hackers vont ensuite l’essayer partout », fait valoir le spécialiste.

Il est préférable aussi de surfer dans des endroits reconnus plutôt que de prendre des chances, poursuit M. Lemay, en entrevue avec le journal Le Manic. « Il y a bien des gens qui vont sur des sites non officiels pour écouter des films. Ces sites sont des vecteurs de piratage. »

Claude Lemay souligne en terminant que le respect de ces simples règles de prudence, un concept bien saisi en cette ère de consignes sanitaires assez sévères, peut éviter bien des désagréments. « (La sécurité sur Internet), on prend ça un peu à la légère, jusqu’à temps qu’on ait des problèmes », conclut-il.