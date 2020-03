COVID-19 : les mesures sont très strictes au projet Romaine

La direction du projet Romaine et Hydro-Québec se sont montrées rassurantes ce midi en conférence téléphonique sur les différentes mesures mises en place sur le chantier pour la santé et la sécurité des travailleurs face à la pandémie de la COVID-19.

Les quelque 360 travailleurs actifs sur le projet Romaine sont bien au fait des mesures préventives. De son côté, l’employeur suit l’évolution de la crise.

Tout employé qui a à entrer sur le site est filtré en trois étapes pour « s’assurer qu’il n’a pas de symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires et pneumonie), rien sur le coronavirus », indique le directeur du projet, Stéphane Jean.

Pour avoir un droit d’accès au chantier, les questions à répondre pour les travailleurs sont : 1-Êtes-vous revenu d’un voyage hors du Canada depuis le 12 mars 2020? 2-Avez-vous été en contact étroit avec un cas probable ou confirmé de COVID-19 (ex. personnel soignant, personnes vivant sous le même toit)? 3- Présentez-vous l’un des symptômes associés à la COVID-19? Un seul « oui » à l’une des trois étapes (filtre de départ, avant l’embarquement d’avion et à l’entrée du chantier) et c’est l’isolement. À bord de l’avion, il y a un siège d’espace entre chaque passager (principe à damier appliqué pour l’autobus se rendant au chantier), aucune nourriture servie et prise de la température.

Sur le chantier, les différentes mesures appliquées dans les entreprises sont en place. « Ce sont des habitudes de vie à changer, il faut faire des rappels constamment », soutient M. Jean. Les différents lieux de rassemblements (bar et centre sportif) sont fermés, tout comme l’accès famille. Les mesures d’hygiène et les directives ont été accrues à la cafétéria.

« On fait ça en collaboration avec les syndicats, qui sont partie prenante des décisions », indique Stéphane Jean.

La direction confirme qu’il n’y aucun cas de confirmé chez ses employés. En date d’aujourd’hui, six ou sept travailleurs ont été évacués du chantier. « Le protocole sur le chantier, c’est d’être évacuée immédiatement par la route », précise le directeur du projet Romaine.