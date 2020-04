COVID-19 : Les élus de la MRC de Minganie appuient la pêche au crabe des neiges

Le ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) à récemment présenté à des élus de la MRC de la Minganie et de Sept-Rivières des mesures qui seront appliquées pour limiter les risques de propagations de la COVID-19.

En plus des recommandations de l’institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) et de l’arrêté de gestion des pêches du MPO, l’office des pêcheurs de crabes des neiges a soumis un protocole aux élus pour effectuer la pêche au crabe sans compromettre la santé des citoyens ni celle des travailleurs de la pêche.

En raison de toutes ses mesures qui devront être observées sur les bateaux, les quais et les usines, le conseil de la MRC de la Minganie souhaite que la pêche commerciale soit permise le plus rapidement possible.

Par contre, l’autorisation finale pour la réouverture doit venir de la Santé publique qui est actuellement l’autorité décisionnelle durant cette crise de la COVID-19.

Pêche aux myes communes

Pour ce qui est de la pêche aux myes communes à Sheldrake, un compromis a pu être trouvé. En effet, il y a un barrage routier avant la zone de cueillette qui empêchait les gens d’avoir accès à la zone de cueillette. La Santé publique a accepté que les gens puissent aller prélever des myes communes pourvu qu’ils ne dépassent pas la zone de cueillette.