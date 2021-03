COVID-19 : les cliniques de vaccination se multiplient à l’est de Baie-Comeau

De nouvelles cliniques de vaccination contre la COVID-19 seront bientôt offertes dans les municipalités de l’est de la MRC de Manicouagan ainsi qu’à Pentecôte et Gallix, dans celle de Sept-Rivières. Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent d’ores et déjà s’y inscrire.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord annonce de la vaccination à Baie-Trinité et à Pentecôte le 19 mars, à Godbout le 20 mars et à Franquelin et Gallix le 22 mars.

Le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous est de le faire via la page Québec.ca/vaccinCOVID. Il est toujours possible aux personnes n’ayant pas accès à Internet de composer le 1 877 644-4545, mais une invitation est lancée aux gens afin de soutenir les aînés de leur entourage pour la prise de rendez-vous en ligne.

Les cliniques de vaccination sont accessibles uniquement aux personnes qui ont un rendez-vous, insiste le CISSS. Il rappelle aussi aux Nord-Côtiers qui ont déjà reçu leur première dose qu’ils seront bientôt contactés pour planifier leur deuxième dose.

Par ailleurs, du côté de Fermont, le 18 mars, et de la Minganie, les 18 et 19 mars, des doses de vaccin seront disponibles pour les personnes de 18 ans et plus qui n’ont pas déjà été inoculées lors de la vaccination de masse du début de l’année. Les gens doivent prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone.

Des places sont toujours disponibles pour les personnes de 70 ans et plus des MRC de Sept-Rivières, de Manicouagan et de La Haute-Côte-Nord.

Enfin, le CISSS rappelle que le vaccin, qui est considéré comme le meilleur moyen de protection contre le coronavirus et ses complications, vient s’ajouter aux autres mesures de prévention, telles que la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains.