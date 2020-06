COVID-19: les bilans quotidiens de retour dès lundi

C’est par l’entremise de son nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le gouvernement Legault a annoncé vendredi après-midi, qu’il allait revenir à la diffusion des bilans quotidiens de la pandémie de COVDI-19 dès lundi.

Le 24 juin, Québec et la santé publique avaient décidé de s’en tenir à des mises à jour hebdomadaires, soit la nomenclature des cas confirmés, décès, hospitalisations et autres données, auxquels sont habitués les Québécois depuis plus de trois mois.

Les autorités ont indiqué qu’elles souhaitaient présenter des chiffres plus stables et aussi se concentrer sur les préparatifs liés à l’arrivée potentielle de la deuxième vague de la COVID-19.

La population en général et divers intervenants du milieu de la santé ont décrié cette nouvelle façon de faire, annoncée timidement le jour de la Fête nationale des Québécois, en appelant à la plus grande transparence possible.

Lors d’une conférence de presse tenue en Estrie vendredi en fin d’après-midi, le Dr Horacio Arruda a confié qu’il avait sous-estimé la réaction des Québécois, des médias et de ses directeurs régionaux.