COVID-19 : Les Aventuriers Voyageurs offrent des films gratuits en ligne

Soucieux d’agrémenter autant que faire se peut le quotidien de tous les Québécois confinés à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, Les Aventuriers Voyageurs offrent gratuitement plusieurs films de voyage sur Internet jusqu’au 31 mars.

Il faut dire qu’avec l’interdiction de tout rassemblement, les salles de cinéma sont en pause elles aussi en cette période où chacun doit mettre l’épaule à la roue.

« En attendant que la situation s’améliore, Les Aventuriers Voyageurs pensent à vous et souhaitent vous offrir de beaux moments de détente dans le confort de votre domicile », souligne-t-on dans un communiqué.

Pour profiter de ce visionnement gratuit de films des saisons précédentes, il faut se rendre sur le site de l’entreprise spécialisée. Parmi les titres proposés, on peut penser à Corse via la Côte d’Azur, Hawaii le paradis et Pérou en humour.

Les Aventuriers Voyageurs ne sont pas les seuls à offrir des projections, gratuites ou non, pour divertir les gens en cette période de confinement. L’Office national du film (ONF) poursuit d’ailleurs sa diffusion de films gratuits. Son catalogue renferme quelque 4000 titres en ligne, ont une section d’animation pour enfants.

En guise de conclusion, Les Aventuriers Voyageurs lancent un message sans équivoque : « La situation actuelle est un véritable défi pour les PME comme Les Aventuriers Voyageurs, les conséquences économiques de cette crise ayant un impact direct sur les entreprises du domaine de la culture, des loisirs et du tourisme. Pour les soutenir, et permettre aux Aventuriers Voyageurs de mieux se faire connaître à travers toute la belle province, partagez avec vos amis et familles leur liste de films de voyage disponibles en plusieurs formats. »