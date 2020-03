COVID-19 : les artistes répondent à l’appel de Legault

Plusieurs artistes ont répondu à l’appel de François Legault afin de sensibiliser les jeunes à agir de façon responsable durant l’épidémie de coronavirus aujourd’hui. Parmi eux, le porte parole du Cabaret Festif! de la relève, Emile Bilodeau , l’humoriste Julien Lacroix, l’auteure compositrice interprète Coeur de Pirate, Alaclair Ensemble, Louis-Jean Cormier, Marie Mai, Annie Brocoli et plusieurs influenceurs et influenceuses. Tous ont emboîté spontanément le pas et prié leurs « followers » d’éviter les fêtes et les réunions.

« Tous ensemble, on doit absolument poursuivre nos efforts pour freiner la propagation du virus. C’est pour ça que j’ai lancé un appel aux jeunes pour respecter les consignes de santé publique. Ce n’est pas le temps de faire des partys. Je demande à nos leaders jeunes, nos artistes, nos champions olympiques et nos influenceurs d’utiliser leurs réseaux sociaux pour porter ce message. Propage l’info, pas le virus », indiquait le PM en point de presse.

L’objectif de la campagne Propage l’info, pas le virus, mise sur pied par le gouvernement québécois, est de sensibiliser les jeunes aux risques que leurs comportements insouciants peuvent présenter pour leurs proches aux systèmes immunitaires plus à risque.