COVID-19 : les aînés autonomes en résidence privée retrouveront une certaine liberté

Québec franchit une étape de plus dans l’assouplissement des mesures de confinement de sa population. Cette fois-ci, ce sont les aînés autonomes habitant une résidence privée qui retrouvent une certaine liberté perdue depuis près de deux mois.

La nouvelle est tombée mardi lors du point de presse quotidien du premier ministre François Legault et du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, flanqués cette fois-ci de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

À compter d’aujourd’hui, les résidents qui souhaitent prendre une marche n’auront « plus besoin de chaperon », comme l’a si bien dit le Dr Arruda. On se souviendra que depuis la mi-mars, les marches étaient permises, mais sous supervision.

Par ailleurs, les visites aux amis ou aux proches seront permises pour les aînés autonomes, mais en autant que ce soit à l’extérieur et que la distanciation de deux mètres entre chaque personne soit maintenue. Les soupers de famille, même à l’extérieur, ne sont cependant pas permis pour le moment, a indiqué le médecin. Si un seul occupant de leur résidence est infecté à la COVID-19, les autres aînés perdront leur droit de sortie, a-t-il prévenu.

Dans les lieux publics, le port d’un couvre-visage est à privilégier. L’hygiène des mains demeure également un incontournable, pour les aînés comme pour tout le monde. Soulignons que les aînés devront se désinfecter les mains lors de leur sortie et leur retour à leur résidence.

Il faut noter qu’à compter du 11 mai, toutes les épiceries, les pharmacies et autres services essentiels devront établir un horaire particulier pour accueillir les clients de 70 ans et plus en général. Une fois de plus, le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique s’imposera.

L’assouplissement des mesures touchant les personnes âgées est un incontournable pour leur santé physique et mentale. Le directeur national de santé publique a rappelé l’importance des sorties pour le maintien de la santé musculaire et cognitive des gens. « Les personnes âgées autonomes doivent maintenir leurs acquis et leur indépendance », a-t-il martelé.

Proches aidants

Par ailleurs, à compter du 11 mai, les proches aidants pourront retourner visiter et s’occuper de leurs proches, qu’ils soient hébergés dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans tout autre type de résidence. Évidemment, le proche aidant devra respecter le protocole de protection et d’hygiène.

« Si un établissement veut refuser l’accès, il devra se justifier auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux », a précisé la ministre Marguerite Blais.