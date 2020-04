COVID-19 : Le réseau de la santé est prêt à faire face au sommet de la crise, selon Legault

Dans son point de presse du 2 avril, le premier ministre du Québec François Legault a soutenu que le « réseau de la santé est prêt » à faire face au sommet de la crise de la COVID-19 qui sévit présentement partout dans le monde.

« On a beaucoup de lits comparativement à d’autres états dans le monde. Les respirateurs, on en a assez pour ce qui est prévu quand nous serons rendus au sommet de la crise. C’est un gros avantage que nous avons et plusieurs pays aimeraient être dans notre situation », a-t-il divulgué pour répondre aux différents reportages ayant fait rapport du manque d’équipements médicaux.

En ce qui concerne les équipements individuels, tels que les masques, gants et blouses, le gouvernement affirme en avoir suffisamment pour « assurer sept jours d’inventaire », selon François Legault.

Une commande vient d’être reçue et « ça continue d’arriver dans les prochains jours », assure le premier ministre.

De plus, les établissements qui manquent d’équipements individuels peuvent en recevoir de ceux qui en ont plus que pour sept jours d’avance. « On fait tout ce qui est possible de faire pour que les commandes se rendent dans nos hôpitaux du Québec », mentionne M. Legault.

Priorités

Le premier ministre a rappelé les priorités pour aplatir la courbe de propagation du coronavirus, soit ne pas sortir à moins que ce ne soit absolument nécessaire, aller moins souvent à l’épicerie, ne pas faire de rassemblement dans les parcs et au retour à la maison, « lavez-vous les mains avec du savon ».

« Si tout le monde respecte les consignes, nous sauverons une centaine de vies au Québec. Gardons nos statistiques comme elles sont, soit beaucoup moins de décès par million d’habitants qu’aux États-Unis et en Europe », a-t-il conclu.