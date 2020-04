COVID-19 : le Québec franchit le cap des 1 000 décès et des 20 000 infections

La province a franchi ce mardi le cap des 1 000 décès causés par la COVID-19. La grande majorité de ces morts concerne des aînés en résidence.

En date de ce midi, on enregistre au Québec un total de 1 041 décès, une hausse de 102 par rapport à la veille. Le nombre de cas a grimpé de 807 pour se chiffrer à 20 126 personnes infectées. On compte 1 224 hospitalisations (+55) et 201 personnes traitées aux soins intensifs (+3).

« Le grand défi reste dans les résidences pour aînés, 850 décès se sont produits dans ces résidences », a lancé le premier ministre François Legault, qui souligne toutefois au passage que 2 300 des 2 600 résidences dans la province ne comptent aucun cas d’infection de COVID-19.