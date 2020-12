COVID-19 : Le maire Réjean Porlier appelle à la responsabilité de tout un chacun

Après avoir été interpellé par de nombreux citoyens au sujet de la fermeture de la route 138 pour empêcher la propagation de la COVID-19, le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier a tenu à rappeler qu’une telle décision relève du gouvernement du Québec.

Alors que la région a enregistré plus d’une vingtaine de cas au cours des trois derniers jours, le maire a utilisé sa page Facebook pour aborder le sujet de la deuxième vague de COVID-19 qui frappe actuellement la Côte-Nord.

Sur la question des barrages routiers, le maire indique que la Santé publique croit que la fermeture de la route 138 donnerait un faux sentiment de sécurité à la population qui baisserait alors sa garde et n’appliquerait plus aussi efficacement les consignes sanitaires.

Un autre sujet qui a été porté l’attention du maire est le retour probable de nombreux étudiants dans la région pour la période des fêtes. Le maire écrit : « Il y aura des jeunes qui viendront et ce n’est pas moi qui vais juger de la pertinence de ces retrouvailles, la santé mentale fait aussi partie de l’équation, mais j’invite simplement tout le monde à la simple prudence, à la distanciation, à l’hygiène et… au confinement tel que recommandé fortement.»

Réjean Porlier reste confiant dans la capacité de la région de stopper cette éclosion de COVID-19 qu’il y a présentement. Il conclut son message dominical en indiquant : « Faisons-nous confiance et soyons responsables pour ce dernier droit. Nous aurons contribué à sauver des vies et à laisser respirer un peu tout le réseau de la santé, qui en a grandement besoin. Les fêtes, ça devrait être pour tout le monde, non? »