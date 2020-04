COVID-19 : le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie reporte en 2021 son 15e anniversaire

Le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie reporte en 2021 les célébrations de son 15e anniversaire qui devait être souligné du 6 au 9 août à Natashquan, décision qui découle de la demande de Québec d’annuler les événements pour l’été 2020.

« Nous profiterons de l’annulation de nos activités pour favoriser la transmission du patrimoine immatériel local : les arts de tradition orale, l’artisanat et les savoir-faire traditionnels et ainsi prendre part à un vaste mouvement international pour un monde riche de ses spécificités », a indiqué le comité du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie.

L’organisation souhaite la présence de ses merveilleux artistes qui se préparaient à venir célébrer ce 15e anniversaire du Festival, repoussé en 2021, soit du 12 au 15 août.

« Nous reportons le plaisir de vous accueillir autour de ce partage égalitaire, artistique et convivial. Et qui sait, nous aurons peut-être fait des petits! »