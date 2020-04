COVID-19 : le Dr Fachehoun explique la stagnation des cas sur la Côte-Nord

La direction de la Santé publique de la Côte-Nord et le CISSS Côte-Nord n’entrevoient pas la réouverture de la région ni l’assouplissement des mesures de prévention avec le déconfinement graduel annoncé. Quant à la stagnation des cas positifs depuis une dizaine de jours, le DR Richard Fachehoun parle de trois raisons qui expliquent le tout. Voilà les grandes lignes qui ressortent du point de presse du 28 avril.

Les barrages ne sont pas remis en question. « Au fur et à mesure que la situation va évoluer, il y aura des ajustements, mais à ce moment-ci c‘est le maintien des postes actuels », indique Dyane Benoît, directrice générale adjointe par intérim, responsable des territoires périphériques.

Pour le retour en classe et dans les garderies, ainsi que la réouverture des commerces, le CISSS Côte-Nord indique qu’il n’a pas une position différente de cette annoncée par la direction de la Santé publique.

Le Dr Richard Fachehoun a mentionné que des mesures sont mises en place avec les partenaires et qu’ils assureront une surveillance. Des mesures importantes prévaudront s’il y a deux, trois ou plus de cas. « Le retour peut créer de l’anxiété, mais la santé publique est là pour accompagner. »

Avec le déconfinement graduel, Mme Benoît rappelle qu’il faut continuer à faire les efforts pour le respect des directives. Même si le beau temps se pointe, les mesures de distanciation physique et d’hygiène demeurent et les rassemblements et les soupers de famille ne doivent pas avoir lieu. Les aînés doivent suivre les directives de façon rigoureuse.

Pour les situations de santé mentale et d’anxiété, elle invite les gens à composer le 811, option 2.

Stagnation

Les facteurs qui expliquent la stagnation du nombre de cas confirmés à la COVID-19 sur la Côte-Nord sont une baisse réelle de cas, le goulot d’étranglement, soit une baisse d’accès au dépistage, ou le hasard. « L’effet de hasard s’estompe », précise le Dr Fachehoun. Pour ce qui est des tests de dépistage, il rappelle aux citoyens de mentionner qu’ils sont de la Côte-Nord lorsqu’il téléphone à la ligne Info-COVID (1-877 644-4545). Ils seront alors redirigés vers une autre ligne.

Dr Richard Fachehoun compte voir le nombre de tests accrus, surtout avec le déconfinement progressif. L’analyse des tests pourrait d’ailleurs se faire ailleurs qu’à Sept-Îles et Baie-Comeau, et ainsi gagner du temps sur le délai. « Ça va nous permettre d’agir précocement pour mettre les gens en isolement et pour réduire la transmission de la maladie. »

En bref

Le CISSS Côte-Nord assure avoir l’équipement de protection nécessaire et qu’il procède à une gestion étroite.

Pour les masques artisanaux de protection, le CISSS Côte-Nord a publié sur sa page Facebook un lieu pour la fabrication et la façon de le porter.