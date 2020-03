COVID-19 : Lancement de la campagne J’achète Bleu

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-Mak-Mani-Utenam (CCSIUM) lancent la campagne J’achète Bleu pour soutenir l’économie locale et encourager les entreprises québécoises en ligne.

La FCCQ et la CCSIUM diffuseront des exemples d’entreprises qui offrent le service en ligne afin que les consommateurs puissent soutenir l’économie locale.

« La crise actuelle nous invite à nous orienter vers une consommation locale pour soutenir l’économie québécoise. C’est pourquoi il est plus que nécessaire que les PME québécoises deviennent une véritable option d’achat. Dans la région de Sept-Îles et Uashat-Mak-Mani-Utenam, de nombreuses entreprises sont présentes et proposent de belles découvertes de produits et services québécois », a souligné David Héroux, président de la CCSIUM.