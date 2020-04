COVID-19 : la Ville de Port-Cartier offre des mesures d’allègement

La Ville de Port-Cartier offrira une souplesse à ses citoyens et ses entreprises en ce temps de pandémie à la COVID-19. Lors de la séance du conseil municipal du 14 avril, il a été adopté, notamment, qu’il n’y aurait aucun intérêt et aucune pénalité pour les taxes municipales du 5 mai, et ce, jusqu’au 6 juillet.

Cette mesure touche tous les secteurs : résidentiels, immeubles à logements, commerces et industries.

Cet allègement lié à la situation actuelle s’applique aussi pour les droits de mutation (taxe de bienvenue) exigibles après le 14 avril ainsi que pour la taxation complémentaire suite à un ajustement de valeur dont l’échéance de paiement est aussi exigible après cette même date.

La municipalité de Port-Cartier n’écarte pas la possibilité de maintenir au-delà du 6 juillet ces mesures. « S’il y a lieu de prolonger, on regardera ça de nouveau », a mentionné le maire Alain Thibault.

Question de minimiser l’impact pour l’ensemble de la collectivité des frais d’emprunts temporaires, la Ville de Port-Cartier invite les citoyens et entreprises qui sont en mesure d’effectuer leurs paiements aux dates prévues de le faire.