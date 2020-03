COVID-19 : la Ville de Port-Cartier ferme ses installations communautaires, sportives et culturelles

La Ville de Port-Cartier suspend l’ensemble des activités communautaires, culturelles, sportives et de loisirs à compter de 18 h le dimanche 15 mars en raison de l’épidémie de coronavirus et des directives du gouvernement du Québec et des recommandations de l’Union des municipalités du Québec.

Les lieux fermés jusqu’à nouvel ordre (durée indéterminée) pour toutes activités, que ce soit intérieur ou extérieur, sont :

Le Centre récréatif et culturel (CREC)

• Le Café-Théâtre Graffiti

• Le Centre Cartier (incluant la salle de quilles)

• Les patinoires extérieures (Port-Cartier et Rivière-Pentecôte)

• La bibliothèque municipale Le Manuscrit

• La Société historique et patrimoniale de Port-Cartier

• Le Centre communautaire Daniel-Pagé de Rivière-Pentecôte

• Le Centre Sacré-Cœur

• La base de plein air Les Goélands

Les employés municipaux sont priés de se présenter au travail tel que prévu.