Dans le but d’éviter les rassemblements publics, la SEPAQ demande à la population de ne plus fréquenter les parcs nationaux, les réserves fauniques et les établissements touristiques de son réseau.

À partir de samedi matin, les accès aux territoires seront fermés. L’objectif est de réduire le nombre d’employés au minimum et de limiter les déplacements entre les différentes régions.

La Sépaq avait déjà fermé ses infrastructures dédiées au service à la clientèle