COVID-19 : La partie n’est pas gagnée selon Legault

Même si le bilan continue de s’agrandir au Québec pour la pandémie de la COVID-19, le premier ministre François Legault a parlé de résultats encourageants lors de son point de presse quotidien, ajoutant que « la partie n’est pas gagnée ».

Le nombre de décès au coronavirus au Québec est maintenant de six et le nombre de cas positifs de 1 339, une augmentation de 326. Sur les 78 personnes hospitalisées, 35 se trouvent aux soins intensifs. La province compte 26 600 cas négatifs et 3 000 en attente.

Encore une fois, M. Legault rappelle que les probabilités de cas sont plus élevées chez les personnes âgées et que les conséquences sont plus graves. « Pas de visite, pas de sorties sans supervision », a mentionné le premier ministre. Il demande aux propriétaires de résidences pour personnes âgées de s’assurer que les mesures soient prises pour la sécurité des résidents et qu’il en soit de même pour la nourriture.

M. Legault a aussi lancé un message aux « Snowbirds » qui reviennent au Québec qu’ils doivent absolument s’isoler pour une période de quatorze jours. Il a mentionné à l’ensemble de la population québécoise que ceux et celles qui recevront un appel de la Santé publique ou d’un membre du réseau de la santé de collaborer et de dire s’ils ont voyagé et/ou été en contact avec quelqu’un présentant des symptômes. « Vous pouvez être dans la séquence d’une personne qui pourrait mourir. »

Équipements

Si le Québec et son milieu de la santé peuvent compter sur les équipements nécessaires, un petit bémol est apparu dans les derniers jours, un problème de distribution. Le premier ministre a rappelé que rien n’est négligé pour la sécurité du personnel du réseau.

« J’en fais ma priorité. On veut savoir ce qui se passe sur le terrain », a souligné la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Des discussions sont intensifiées avec son sous-ministre, le PDG et les divers syndicats du milieu de la santé.

Mme McCann demande également au personnel de ne pas apporter à la maison leur uniforme pour le nettoyage.

Point de presse en bref