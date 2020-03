COVID-19 : la disponibilité des équipements de protection demeure la priorité au Québec

Pour certains équipements médicaux de protection du personnel de la santé, le Québec « en a pour trois à sept jours », a révélé en toute transparence le premier ministre François Legault dans son point de presse quotidien de mardi.

« On a des commandes qui devraient arriver dans les prochains jours. On va passer à travers », a-t-il enchaîné rapidement en se faisant rassurant.

La priorité au Québec demeure actuellement la disponibilité de masques, de gants et de blouses en nombre suffisant pour répondre aux besoins. D’ailleurs, M. Legault a tenu à saluer la collaboration de son vis-à-vis de l’Ontario, Doug Ford, qui accepté mardi de transférer un certain volume d’équipements au Québec. Une première livraison est attendue incessamment.

Le premier ministre a aussi souligné le partenariat du Groupe Jean Coutu qui livrera au gouvernement pas moins de 1,3 million de masques.

Au personnel soignant, M. Legault a répété son message à utiliser judicieusement le matériel de protection. « C’est très important et plus que jamais », a-t-il martelé, en soulignant que sa ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, se préparait à retourner un guide de procédures dans les établissements.

« On utilise 10 fois plus d’équipements qu’en temps normal », a d’ailleurs mentionné la ministre, en ajoutant qu’en quatre semaines environ, on utilise le volume habituel d’une année.

Nombre de cas

Le bilan du jour du nombre de cas de COVID-19 révèle six nouveaux décès, ce qui porte le nombre de victimes à 31. Par ailleurs, 732 nouveaux cas confirmés s’ajoutent pour atteindre le cap des 4 162. De plus, 51 personnes additionnelles sont hospitalisées, pour un total de 286.

La très bonne nouvelle de la journée dans les circonstances, selon M. Legault, c’est l’ajout d’à peine quatre personnes aux soins intensifs, où sont désormais traités 82 patients.

Enfin, les remerciements de ce mardi, le premier ministre les a adressés aux chercheurs. « On a beaucoup de chercheurs au Québec qui travaillent actuellement jour et nuit pour trouver des médicaments, des vaccins. »