COVID-19 : la Côte-Nord s’en tire bien depuis deux jours

Alors que la COVID-19 continue de progresse dans la province avec 2031 nouveaux cas et 48 décès de plus au compteur, la Côte-Nord est épargnée de nouveaux cas positifs depuis deux jours. Toujours sur une note positive, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique deux cas actifs de moins et plus aucune hospitalisation en cours.

Situation sur la Côte-Nord *En date du 5 décembre 2020 – 11 h

Nombre de cas confirmés : 213 23 mars au 11 juillet* : 123

12 juillet au 5 décembre : 90 * Le 11 juillet correspond à la fin de la 1re vague selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Répartition par MRC : Basse-Côte-Nord : 1

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 6

Manicouagan : 56

Minganie : 13

Sept-Rivières : 131 Cas guéris : 200 (+2) Décès : 2 Cas actifs : 11 (-2) Cas actifs provenant d’une autre région : 0 Hospitalisations en cours : 0 (-1)