COVID-19 : la campagne de vaccination se déroule positivement sur la Côte-Nord

La semaine de la relâche qui s’amorce aurait pu être le sujet prioritaire du point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord du vendredi 26 février, mais c’est surtout le portrait de la vaccination qui a été au cœur des interventions.

Le président-directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord, Claude Lévesque, s’est dit « très très satisfait du déroulement de la campagne de vaccination jusqu’à maintenant ».

En date du 25 février, ce sont 17 565 vaccins qui ont été administrés sur la Côte-Nord. Le taux de réponses positives dans les CHSLD se chiffre à 95% et à 90 % pour les résidences de soins privées ou ressources intermédiaires. Au niveau des travailleurs du milieu de la santé, près de 2 700 membres du personnel du CISSS ont eu le vaccin. Le CISSS y va en fonction des secteurs à risque, a précisé M. Lévesque.

Cliniques à venir

Les prochaines cliniques sont prévues à partir de la semaine du 8 mars à Baie-Comeau et de celle du 15 mars à Sept-Îles. La prise de rendez-vous pour les personnes ciblées commencera possiblement au début de la semaine prochaine, mais la date n’est pas arrêtée encore. Chose certaine, il sera possible de réserver sa place en ligne ou par téléphone (1 877 644-4545) pour ceux et celles qui ne seraient pas en mesure de le faire par Internet.

Le CISSS Côte-Nord recevra des doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Les personnes ayant reçu le vaccin il y a douze semaines se verront injecter leur deuxième dose pour le respect du délai. Elles recevront un appel du CISSS pour le rendez-vous. La balance sera administrée pour une première fois aux clientèles ciblées selon les groupes prioritaires du gouvernement, soit les personnes âgées de 70 à 79 ans.

Portrait de la COVID

Le bilan de la COVID-19 pour le territoire nord-côtier du 26 février fait état d’un nouveau cas positif, recensé dans la MRC de Sept-Rivières. Cinq cas sont encore actifs.

« La situation demeure fragile en raison de la menace des variants », a mentionné le Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil à la santé publique de la Côte-Nord. Il demande que les efforts des Nord-Côtiers soient maintenus et que les mesures sanitaires et de distanciation soient respectées, même pour les personnes vaccinées, entre elles ou avec d’autres gens.

Il invite les gens à se faire dépister si les symptômes sont légers. Il est demandé aux personnes symptomatiques en attente d’un résultat de rester en isolement, tout comme les membres de leur famille immédiate, afin de faciliter l’enquête épidémiologique.

Semaine de la relâche

Dr Fachehoun s’inquiète aussi des impacts des conséquences que pourrait amener la semaine de la relâche, faisant référence aux variants qui circulent d’une région à l’autre et même d’une province à une autre. Les déplacements non essentiels sont donc à éviter, tout comme les rassemblements.

Il a été mentionné lors du point de presse qu’il y a un protocole des entrées pour la Côte-Nord, que si c’est pour plus de 24 heures, qu’un isolement préventif de sept jours est recommandé et qu’il faut éviter les contacts pour quatorze jours.