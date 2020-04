COVID-19 : la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 reportée d’un an

L’inévitable dans le contexte actuelle de la pandémie à la COVID-19 vient d’être confirmé par Sports Québec. La 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 ne se déroulera pas du 31 juillet au 8 août 2020, mais du 23 au 31 juillet 2021.

« Cette décision permettra aux jeunes athlètes de réintégrer progressivement leur lieu de pratique sportive et de bénéficier de conditions d’entraînement et d’encadrement sécuritaires, saines et favorables à une remise en forme adéquate », souligne Sports Québec dans son communiqué.