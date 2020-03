COVID-19 : ITUM décrète la fermeture de la communauté

Uashat mak Mani-utenam (ITUM) annonce le resserrement des mesures de prévention et décrète un interdit d’entrée et de sortie de la communauté.

Cette disposition entrera en vigueur dès 18h aujourd’hui le 26 mars. Des policiers et agents de sécurités seront posté aux différents point d’accès pour contrôler les entrées et sorties

Il sera toujours possible pour la population de Sept-Îles, Innus et non-autochtones, de se rendre aux épiceries Walmart, IGA et Maxi qui demeurent ouvertes et accessibles.

Cette mesure a pour objectif d’empêcher le virus de la COVID-19 de se retrouver sur le territoire des communautés de Uashat et de Maliotenam.

« Après avoir analysé toutes les options, on a décidé qu’il fallait fermer la communauté pour accroître la protection de nos membres. C’est une décision qui a été réfléchie, qui n’a pas été prise à la légère. Elle s’ajoute aux autres mesures que nous avons adoptées pour éviter que le virus ne s’attaque à notre population », a affirmé le Chef Mike Mckenzie.