COVID-19 : face à la chute de 50 % des signalements à la DPJ, un appel à la population est lancé

La baisse de 50 % des signalements en protection de la jeunesse depuis la mi-mars inquiète grandement le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, qui demande la collaboration de la population.

Depuis le début de la crise du coronavirus au Québec et la mise au confinement de bien des gens, la Direction de la protection de la jeunesse en région a vu fondre comme la neige au soleil du printemps le nombre de situations problématiques touchant des enfants qui lui sont rapportées.

« On est préoccupés. On pense qu’il y a probablement des enfants et des jeunes et même des familles qui ont des besoins, mais pour lesquels les situations ne nous sont pas signalées », a mentionné Dyane Benoît, directrice générale ajointe par intérim au CISSS, en point de presse jeudi.

Mme Benoît a fait un appel à la population pour signaler toute situation qui peut sembler problématique pour la santé et la sécurité des enfants. Le numéro à composer est le 1 800 463-8547.

« On dit qu’il ne faut pas relâcher les mesures de protection dans le cas de la COVID, mais il ne faut pas non plus relâcher les mesures de protection envers nos enfants et nos familles qui pourraient actuellement être en danger ou en difficulté ou en besoin d’avoir du soutien. »