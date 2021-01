COVID-19 : encore de bonnes nouvelles sur la Côte-Nord

Les jours se suivent et se ressemblent par les temps qui courent. Pour une sixième journée consécutive, le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ne rapporte aucun nouveau cas positif de COVID-19 dans son bilan publié le 30 janvier.

Rappelons qu’une éclosion a lieu en ce moment dans un milieu de travail de la MRC de Caniapiscau, éclosion touchant des personnes provenant d’une autre région. Selon la station de radio CFMF de Fermont, un sixième cas de COVID-19 s’est ajouté à la mine de fer du lac Bloom vendredi.

Situation sur la Côte-Nord

NOTE : Confinement du Québec et instauration d’un couvre-feu entre 20 h et 5 h pour la période du 9 janvier au 8 février 2021 : Restez à la maison et consultez la page Confinement du Québec pour connaître les détails. Vous pouvez aussi consulter toute l’information sur la COVID‑19.

*En date du 30 janvier 2021 – 11 h

Nombre de cas confirmés : 340

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 6

Caniapiscau : 7

Haute-Côte-Nord : 26

Manicouagan : 105

Minganie : 17

Sept-Rivières : 179

Cas guéris : 337

Décès : 3

Cas actifs : 0

Cas actifs provenant d’une autre région : Moins de 5