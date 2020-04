COVID-19 : Doit-on désinfecter son épicerie ?

En ce temps de pandémie, des questions se posent sur la durée de vie du virus sur les surfaces inertes. Lorsque vous faites votre épicerie, il ne faut pourtant pas céder à la paranoïa.

Doit-on décontaminer les aliments achetés à l’épicerie pour bien se protéger de la COVID-19 ? C’est une question que de nombreuses personnes se posent. La réponse des experts est claire : ce n’est pas nécessaire.

Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), « il n’est pas nécessaire de nettoyer tous ses achats. La clé demeure de se laver les mains fréquemment, dès le retour à la maison et après avoir rangé les articles et les aliments. Comme c’est toujours le cas, il faut se laver les mains avant de cuisiner et avant de manger ». En effet, le savon pour le lavage des mains a prouvé son utilité, alors que ce n’est pas le cas pour les fruits et les légumes.

En ce qui concerne les fruits et légumes, « ils devraient toujours être lavés avant d’être consommés, et ce, en les frottant sous l’eau. Il n’est pas nécessaire de les laver avec du détergent », indique le MAPAQ. Surtout que dans plusieurs pays des contaminations de personnes ont eu lieu avec notamment de l’eau de javel dont elles s’étaient servies pour désinfecter les légumes…

Pour la MAPAQ, il y a de plus un risque de laisser des résidus de savon ou de détergent sur les fruits et les légumes, surtout ceux dont la surface est rugueuse ou poreuse ou dont on mange la pelure. Contrairement à la vaisselle, les fruits et les légumes sont poreux et des résidus peuvent s’y loger facilement.

Lorsque vous faites votre épicerie, vous devez respecter les consignes comme l’étiquetage au sol. Et vous ne devez toucher que les produits que vous allez acheter.

Pour se multiplier et survivre, le virus a besoin des cellules d’un être vivant donc lorsqu’il se loge sur un paquet de gâteaux, une bouteille de vinaigre ou autres il perd de sa concentration d’heure en heure. Lorsqu’il est présent en faible quantité, il ne peut infecter l’être humain. De plus, plusieurs mesures d’hygiène renforcées sont mises en œuvre par les exploitants de commerce de détail.

Le lavage des mains reste quoi qu’il en soit la meilleure solution pour éviter toute contamination potentielle.