COVID-19 : des tests rapides dans certains secteurs de la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord annonce que, dans les prochaines semaines, des tests rapides seront utilisées pour dépister la COVID-19 dans les secteurs de la région, dont les CLSC en Minganie, en Basse-Côte-Nord, dans Caniapiscau ainsi que dans certaines communautés autochtones.

Le test a pour but de faciliter l’application du protocole de gestion des entrées pour les MRC de la Minganie, du Golfe-du-Saint-Laurent et de Caniapiscau. Les personnes qui arrivent dans ces MRC devront subir un dépistage de la COVID-19 dès leur arrivé et sept jours plus tard.

C’est à l’aide de l’appareil de test rapides ID NOW, qui utilise la technologie d’amplification des acides nucléiques (TAAN), que les résultats seront disponibles en 15 à 30 minutes. De plus, durant les premières semaines, les résultats seront validés à l’aide de tests TAAN faits par les laboratoires du réseau.

Notons qu’à ce jour, une quinzaine de villages ou communautés ont reçu les appareils et la formation pour faire les tests rapides.

Le CISSS de la Côte-Nord tient à rappeler qu’il est fortement recommandé à toute personne qui entre sur la Côte-Nord de respecter un confinement préventif de 7 jours et d’éviter les interactions sociales pendant 14 jours.

Pour plus de détails sur le protocole de gestion des entrées : CISSS de la Côte-Nord