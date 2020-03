COVID-19 : des mesures spéciales sont en place pour la desserte de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord

La Société des traversiers du Québec met en places des mesures spéciales pour assurer la circulation sécuritaire des biens et des marchandises transitant vers l’île d’Anticosti et la Basse-Côte-Nord.

Relais Nordik, par le biais du NM Bella Desgagné reprendra la mer le 6 avril après sa période d’arrêt habituelle d’hiver. Dans le contexte actuel face à la pandémie de la COVID-19, la STQ et son exploitant souhaitent assurer le maintien du transport des denrées essentielles, notamment la nourriture et les médicaments.

Les mesures suivantes seront appliqués dès le 6 avril ainsi, et ce, jusqu’à indication contraire :

Aucun transport de passagers à bord du navire

Aucune réception de marchandises provenant de particuliers

Aucun arrêt du navire dans les ports où des opérations cargo ne sont pas requises

Aucun transport de véhicules

Relais Nordik précisera sous peu les modalités de fonctionnement de ces mesures et la façon dont elles seront appliquées pour les clients.

Le NM Bella Desgagné assure la desserte de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. Son horaire habituel comprend un voyage aller-retour par semaine entre Rimouski et Blanc-Sablon, avec des arrêts aux ports de Sept-Îles, Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière et Saint-Augustin à l’aller et au retour.

Désenclavement hivernal se poursuit

Le service de désenclavement hivernal routier et aérien est maintenu selon les paramètres actuels, malgré la reprise de la desserte maritime, et ce, jusqu’à ce que les conditions de glace permettent au NM Bella-Desgagnés d’accoster dans tous les ports en tout temps. Rappelons que seuls les aliments admissibles prévus au Programme de Nutrition Nord Canada sont visés par ce service de désenclavement hivernal. La STQ avisera ses clients de tout changement à l’offre de service du désenclavement hivernal.