COVID-19 : des cégépiens lèvent la main pour aider au dépistage

L’appel lancé la semaine dernière par le CISSS de la Côte-Nord auprès d’étudiants inscrits dans des domaines de la santé a été entendu. Une dizaine d’entre eux ont déjà levé la main pour aider aux tests de dépistage et la porte reste ouverte à d’autres.

Les étudiants du cégep de Baie-Comeau dans les formations de soins infirmiers et de soins préhospitaliers d’urgence ainsi que ceux inscrits au diplôme d’études professionnelles en santé et assistance aux soins été ont invités à venir prêter main-forte aux équipes affectées aux tests de dépistage de la COVID-19. L’exercice a également été mené du côté de Sept-Îles.

Des étudiants en médecine et en technologie médicale, qui poursuivent leurs études à distance à partir de la Côte-Nord, se sont également manifestés.

Comme le souligne Pascal Paradis, conseiller en communication au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), un récent arrêt ministériel donne dorénavant la possibilité à des étudiants de participer à une formation technique et pratique pour le dépistage.

« Ils ont des connaissances et compétences qui peuvent grandement aider l’organisation, surtout en temps de pandémie », explique le porte-parole dans un échange de courriels.

Ratisser plus large

Le CISSS ratisse d’ailleurs beaucoup plus large pour s’assurer d’une main-d’œuvre suffisante affectée aux tests de dépistage. « Les cliniques privées de tout le territoire vont être contactées », indique Pascal Paradis, en faisant référence aux cliniques de physiothérapie et vétérinaires, entre autres.

Les ambulanciers retraités, les employés de l’interne visés par l’arrêté ministériel, les résidents en médecine et les anciens stagiaires de l’organisation seront aussi interpellés.

Pour le moment, la trentaine d’employés affectés aux tests de dépistage sur la Côte-Nord est suffisante pour faire face aux besoins. Des centres désignés de dépistage sont disséminés un peu partout dans la région. Fonctionnant selon un horaire de sept jours sur sept, ils permettent d’offrir des rendez-vous dans les 24 heures suivant une demande de dépistage.

« On souhaite avoir le plus grand nombre de personnes possible prêtes à prêter main-forte advenant que la situation l’oblige », poursuit Pascal Paradis. Les personnes à l’œuvre présentement dans les centres de dépistage sont notamment des retraités de l’organisation et des professionnels membres de l’équipe de renfort, donc qui acceptent de donner un coup de main en dehors de leur horaire de travail.