COVID-19 : d’autres mesures à la traverse Matane-Côte-Nord

La Société des traversiers duQuébec (STQ) poursuit la mise en place de mesures préventives à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout en réaction à la crise du coronavirus.

Mercredi matin, elle a suspendu son service de réservations en ligne pour une période indéterminée. Cette décision a été prise devant la difficulté de gérer la nouvelle capacité à bord du F.-A.-Gauthier, désormais limitée à 250 personnes en incluant les membres d’équipage.

Les voyageurs sont invités à effectuer leur réservation par téléphone en composant le 1 877 562-6560.

La STQ a aussi interpellé les gens en début de matinée pour rappeler l’importance de respecter les recommandations émises par les autorités gouvernementales afin de ralentir la propagation de la COVID-19. Elle a rappelé les actions prises à bord du navire pour renforcer les pratiques de nettoyage et de désinfection. Elle s’est également fait rassurante en soulignant « avoir une quantité suffisante de savon et de papier à main » et avoir ajouté des distributeurs de gel désinfectant pour les mains.

Pour se sustenter

Enfin, mardi, une autre mesure a été annoncée avec la fermeture du bistro et du comptoir libre-service pour les soupes et salades, notamment. Les produits préemballés demeurent disponibles, tout comme des boissons à la cafétéria.

De plus, seuls des ustensiles jetables sont désormais offerts et les passagers sont invités à manger à l’extérieur de la cafétéria de manière à garder une distance suffisante entre eux.