COVID-19 : Collaboration entre le gouvernement fédéral et les entreprises privées

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a affirmé la volonté de son gouvernement à collaborer étroitement avec les entreprises privées pour combattre la COVID-19.

Le gouvernement canadien met en place un plan qui permettra aux entreprises de produire massivement les biens nécessaires à la présente crise. On parle de masques, de respirateurs et de désinfectant pour les mains. De plus, une stratégie d’approvisionnement sera mise en place pour obtenir les matières premières nécessaires pour fabriquer ces biens.

De plus, plusieurs entreprises comme les constructeurs automobiles ont contacté le gouvernement pour offrir leur service pour produire des biens qui pourront contribuer à la lutte contre la propagation de la COVID-19.

« Pour faire face à cette crise, il faut mobiliser tout le monde. Les citoyens, les entreprises et le gouvernement. Tout le monde doit faire sa part », affirme le premier ministre Trudeau.

Frontière Canada/États-Unis

Dès minuit ce soir, la frontière entre le Canada et les États-Unis sera fermée. Une entente mutuelle a été conclue dans les dernières heures. « Nous allons renvoyer les migrants irréguliers du chemin Roxham », a mentionné Justin Trudeau, ajoutant que c’était une mesure temporaire en cette situation de crise à la COVID-19. Ceux et celles qui ont franchi la frontière au cours des derniers jours resteront en isolement. Le premier ministre a rappelé aux Canadiennes et Canadiens de rester chez soi.

Le gouvernement canadien est en discussion avec les compagnies aériennes pour tenter de ramener les Canadiens qui sont actuellement à l’extérieur du pays.

Service Canada

Les quelque 1000 fonctionnaires de Services Canada sont débordés depuis la crise. Ils ont reçu plus de 500 000 demandes pour l’assurance-emploi dans la dernière semaine, un nombre sans précédent. Pour la même période en 2019, il s’agissait de 27 000 demandes. « Le gouvernement travaille le plus fort possible pour vous venir en aide », a souligné M. Trudeau