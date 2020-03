COVID-19: Agir pour le bien-être de tous

Aller à l’hôpital ou ne pas y aller? S’isoler ou pas? Quoi faire si on présente des symptômes grippaux? Voici un petit guide des bonnes pratiques à adopter pour éviter la propagation de la COVID-19. Pour votre santé et celle des autres.

Des consignes sanitaires claires sont indiquées sur le site officiel du gouvernement du Québec. Parmi celles-ci, certaines précisent les comportements à adopter si vous devez sortir de chez vous comme le lavage de mains, la désinfection et les règles d’hygiène de base. Il est aussi fortement conseillé de maintenir la distanciation sociale minimale de 2 mètres et d’éviter les contacts comme les poignées de main et les accolades.

Si vous êtes malades et présentez des symptômes s’apparentant au rhume, que vous soyez diagnostiqué du coronavirus ou pas, on vous recommande d’éviter tout contact avec les personnes vulnérables, soit les personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique ou immunosupprimées. L’accès aux centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées est d’ailleurs interdit. Les personnes âgées de plus de 70 ans ainsi que celles atteintes de maladies chroniques devraient se plier à la consigne d’isolement volontaire et fermer leur porte aux visiteurs.

Foire aux questions

Q :Je présente des symptômes, je tousse et je fais de la fièvre. Que dois-je faire?

R : Contactez, sans frais, le 1-877-644-4545. Si vous êtes un voyageur de retour depuis moins de 14 jours, précisez-le. On vous dira comment vous rendre et quelles précautions prendre (port de masque, utilisation de transport personnel ou d’une ambulance, etc.). De plus, l’hôpital sera avisé de votre arrivée.

Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendez-vous.

Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer au repos ou impossibilité de respirer en position couchée).

Q : Ma grand-mère s’ennuie, elle est au CHSLD, que puis-je faire?

R : Utilisez les moyens à votre disposition pour communiquer avec vos proches. Le téléphone, le courriel lorsque possible. Il n’est pas possible de rendre visite à vos proches dans cette installation.

Q : Est-ce qu’un masque me protège?

R : « Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population générale. Leur utilisation est plutôt indiquée pour les patients chez qui une infection est suspectée ainsi que pour les professionnels de la santé qui les soignent » https://www.youtube.com/watch?v=cBeBM-4toJE&feature=youtu.be.

Q : Je suis vraiment stressé par la situation et je fais de l’anxiété. A qui puis-je parler?

R : Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous pouvez composer, sans frais, le 1-877-644-4545. Pour vous aider à minimiser les répercussions de telles réactions dans votre vie, consultez la page Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19.

Q : Je n’ai pas voyagé, je me sens en pleine forme, est-ce que je peux vaquer à mes activités?

R : Pour les personnes en bonne santé, il est recommandé d’éviter le plus possible les rassemblements, notamment dans des lieux fermés, et de respecter les consignes sanitaires de base. Sachez que l’isolement volontaire est la meilleure façon de vous prémunir de la contagion.

Q: Que veut dire aplatir la courbe?

R: Ralentir la progression de la pandémie pour que les services de santé soient aptes à absorber les nouveaux cas et traiter les plus vulnérables. Le Pharmachien vulgarise très bien le concept, de façon assez ludique pour que vous puissiez l’expliquer à vos enfants.

(Source : quebec.ca/sante)