COVID-19 : 5 000 tests pourront être effectués par jour

Les mesures mises en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux permettent dès aujourd’hui de pouvoir réaliser 5 000 tests par jour au coronavirus et d’en obtenir les résultats.

Quant au dernier bilan, le premier ministre du Québec, François Legault, rapporte 121 cas (en date de 21 h le 18 mars), une hausse de 27 en une journée. 4 000 personnes sont en attente de résultats. 6 000 se sont avérés négatifs jusqu’à maintenant alors que sept personnes sont hospitalisées.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé que huit laboratoires seront déployés pour analyser les résultats. Il y a quelques jours, il n’y en avait qu’un.

« Plus on fera de tests, plus le nombre de cas augmentera. On pouvait s’y en attendre », a a souligné M. Legault. Il a tenu à rassurer la population québécoise en indiquant que le réseau de la santé dispose de tous les équipements nécessaires à court terme.

Bonification des consignes

La liste des consignes du premier ministre Legault s’allonge. Il demande aux Québécois de ne pas voyager d’une région à l’autre si ce n’est pas important. De son côté, le directeur national de la Santé publique Horacio Arruda soutient que c’est pour prévenir et qu’il n’y a pas de régions ciblées plus qu’une autre par les cas.

François Legault réitère aussi ses consignes aux personnes de 70 ans et plus, « que ce n’est pas le temps d’être au centre d’achat ou avec ses amis au restaurant ». Il s’est servi d’une chanson de Jean-Pierre Ferland pour s’appuyer, Envoye à maison, mentionnant qu’il est possible d’aller prendre l’air, sans être en rassemblement.

Pour les jeunes et les moins jeunes, le premier ministre les invite à appeler leurs parents et leurs grands-parents. « Ce n’est pas une bonne idée les soupers à sept, huit personnes. »

Symptôme

M. Legault a rappelé la façon de faire pour les personnes présentant des symptômes. Dans un premier lieu, elles doivent demeurer à la maison et s’assurer de ne pas être en contact avec d’autres personnes. Par la suite, elles doivent téléphoner à la ligne INFO-COVID au 1 877 644-4545.

Pour les gens qui auraient des symptômes s’apparentant au coronavirus, elles ne doivent pas se rendre dans les hôpitaux, mais appeler une clinique ou leur médecin de famille.

Merci!

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec a tenu à remercier « tous ceux et celles qui nous nourrissent ». « Dans tous les scénarios possibles, on va avoir besoin de vous. Vous avez un rôle primordial. »

M. Legault a conclu en rappelant que « chaque geste qui permet de limiter les contacts va nous permettre de limiter la contagion et de sauver des vies. Ensemble, on va passer au travers. »