COVID-19 : 36 personnes testés à Sept-Îles et Baie-Comeau le 20 mars

Les centres de dépistage à la COVID-19 mis en place à l’aréna Guy Carbonneau pour Sept-Îles et au Centre Henry Leonard pour Baie-Comeau ont reçu un peu plus de véhicules le vendredi 20 mars que la veille

Il était possible pour les citoyens de la région de passer un test pour le coronavirus en avant-midi et en après-midi. Le CISSS Côte-Nord parle de 24 personnes testées à Sept-Îles et de 12 à Baie-Comeau pour ce vendredi.

Les deux centres de dépistage sont ouverts de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h sept jours sur sept, jusqu’à nouvel ordre. Les personnes doivent cependant prendre rendez-vous avant de se présenter sur place en téléphonant au 1 877 644-4545.