COVID-19: 121 morts au Québec

François Legault vient de dévoiler le nouveau bilan sur la situation nationale liée à la COVID-19. Ce sont 121 personnes qui sont décédées des suites de la pandémie, soit 27 de plus que dimanche.

Le nombre de cas est porté à 8 580, soit 636 de plus qu’hier, 5 avril.

Le bilan quotidien fait état de 7 944 cas. C’est une augmentation de 947 cas par rapport à hier.

Sur 533 hospitalisations, on dénombre 164 personnes aux soins intensifs, soit seulement dix de plus que le dernier bilan.

« C’est quand même encourageant, ça signifie qu’il y a deux personnes de moins dans les lits réguliers », s’est réjoui le premier ministre du Québec.

François Legault entrevoit l’approche du sommet, soit celui « de la vie normale ». Mais il préfère jouer de prudence et invite les Québécois à « ne pas prendre de chances et continuer les mesures. »

Au chapitre des équipements du personnel de la santé, la réserve actuelle est de 14 jours pour les gants, 13 jours pour les masques N95, 10 jours de masques chirurgicaux et 6 jours de blouses. « Nous concentrons nos efforts sur les blouses et on regarde la possibilité d’utiliser des blouses lavables. »