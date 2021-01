Couvre-feu, confinement : des réponses attendues pour 17h

Qu’est-ce qui attend les Québécois ce mercredi?

À 17h, le premier ministre du Québec François Legault devrait confirmer un durcissement des mesures de confinement. Voici quelques pistes que les médias ont pu recueillir jusqu’à présent.

Le gouvernement Legault devrait annoncer la mise en place d’un couvre-feu. Il pourrait durer jusqu’au 8 février selon des sources qui se sont confiées à Radio-Canada.

Les gens seraient dans l’obligation de demeurer chez eux de 19h30 à 6h. L’interdiction de sortie serait un moyen efficace pour freiner drastiquement la transmission communautaire du virus, selon ce qu’avance la Santé publique. Les commerces essentiels pourraient avoir à fermer leurs portes plus tôt pour respecter l’ordonnance du couvre-feu.

Pour le milieu scolaire, on entend retarder d’une semaine la rentrée du primaire prévue le 11 janvier. Pour le secondaire, le gouvernement déciderait de prolonger le congé des Fêtes de deux semaines. Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge prévoit s’adresser aux médias jeudi pour peaufiner le nouveau plan du retour en classe.

Les garderies et les services de garde resteront ouverts.

En ce qui concerne les commerces non essentiels, leur fermeture serait prolongée jusqu’en février.

Une personne sur trois n’écoute plus

On rappelle qu’en ce début d’année, la province fracasse des records de nouveaux cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès. Mardi, le bilan faisait état de 215 358 cas et 8441 décès au Québec depuis le début de la pandémie en mars.

L’adhésion aux mesures déjà en place s’effrite. Québec estime que c’est près d’une personne sur trois qui n’écoute plus les consignes de Santé publique.