Cours sur les champignons comestibles

Pour toutes les personnes intéressées par les champignons sauvages, le cercle des mycologues de Sept-Iles donnera un cours sur les bolets samedi matin 28 mars à la salle H213 du Cegep de Sept-Îles de 9 heures à 11 h 30.

La formation vise à aider les participants à bien identifier les 27 espèces de bolets qui poussent dans notre région. Un diaporama aidera les participants à visualiser les principaux caractères des bolets, dans quels milieux il est possible de les trouver et avec quels arbres ils sont associés. Par la suite un autre diaporama présentera un bon nombre de champignons comestibles qu’il est possible de cueillir dans la région.

Le coût de la formation est de 10 $ pour les membres et de 20 $ pour les non-membres, les personnes désirant devenir membres du cercle pourront s’inscrire à la formation. Le coût d’une carte de membre est de 15 $ individuel et 20 $ familial.

Pour vous inscrire, par téléphone, contactez Gilles St Amand au 418-968-2306, ou par courriel, cmsite@cgocable.ca