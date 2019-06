Corps inanimé retrouvé dans un appartement de l’avenue Cartier

Un homme inanimé a été retrouvé mercredi matin dans un appartement de l’avenue Cartier, à Sept-Îles.

Karine Lachance et Mathieu Morasse

Béatrice Dorsainville, porte-parole à la Sûreté du Québec, confirme que les policiers ont reçu un appel mercredi matin vers 7h.

«Un homme dans la vingtaine a été retrouvé inanimé sur place. Son décès a été constaté par la suite. La scène a été expertisée par les techniciens en scène de crime. Les enquêteurs sont en train de continuer l’enquête. On devrait en savoir plus sur la nature du décès dans les prochains jours. Aucune hypothèse n’est écartée pour l’instant», déclare-t-elle.

Tanya-Lee Mansbridge, voisine de palier de l’appartement où le corps a été retrouvé, raconte avoir été réveillée par du bruit samedi matin vers 5h.

«J’ai entendu quelqu’un débouler les marches. J’ai regardé pour voir si la personne était correcte. J’ai vu qu’elle s’est relevée et je me suis dit qu’il allait aller dormir et être correct. Sauf qu’il n’a même pas réussi à fermer la porte derrière lui et il est tombé à terre. C’est le locataire qui a fermé la porte. Je l’ai vu apparaître et il a fermé la porte», relate la mère de famille qui a confié sa version des faits aux policiers.

Elle ajoute qu’une ambulance a été appelée sur les lieux, mais que le corps a finalement été emporté dans un fourgon funéraire.