Consultation pour une nouvelle politique familiale à Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier lance une consultation afin de réviser sa politique familiale municipale. Après avoir consulté une dizaine de groupes, c’est au tour des citoyens de se prononcer.

La première politique familiale avait été adoptée en 2007. Selon la conseillère en relation avec le milieu, Marylène Bergeron, la politique a permis de mettre en place plusieurs initiatives.

La municipalité demande à la population de remplir un court sondage, disponible en ligne. « Il est maintenant temps de voir comment nous pouvons, collectivement, développer de nouveaux projets porteurs. L’exercice ne nécessite qu’une dizaine de minutes et nous aidera à définir les priorités d’action des prochaines années », précise Mme Bergeron.

« Nous avons à cœur d’offrir un milieu de vie sain, animé et propice à l’épanouissement de nos familles. Avec les défis de main d’œuvre et de vieillissement de la population que nous connaissons, nous souhaitons plus que jamais ramener la famille au centre de nos décisions. J’invite la population à répondre en grand nombre au sondage, car nous travaillerons à partir des besoins exprimés », affirme le maire, Alain Thibault.

Pour répondre au sondage, rendez-vous sur le site web de la Ville, ou sur sa page Facebook.