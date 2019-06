Construire sur un discours positif

Le maire de Sept-Îles invite la population à tenir un discours positif et confiant pour créer un climat attrayant aux nombreux projets économiques sur la table dans la région.

Lors de la séance du Conseil municipal du 10 juin, Réjean Porlier s’est étonné que certaines personnes disent encore que ça va mal à Sept-Îles alors que 600 postes attendent d’être pourvus et que plusieurs entreprises ont été relancées ou sont sur le point de l’être.

Il insiste sur l’importance de voir le verre à moitié plein et de tenir un discours positif et optimiste pour attirer les investissements.

«L’économie, la première chose que ça prend pour qu’elle aille bien, c’est de la confiance. Et la confiance, ça se bâtit sur un discours positif. Personne n’a le goût d’aller là où il y a un discours négatif», affirme-t-il.

Son appel s’adresse à toute la population, peu importe leur métier. Sa philosophie est applicable autant dans les événements et les discours publics que dans les discussions privées.

«Ça commence par le chauffeur de taxi qui reçoit quelqu’un à l’aéroport», illustre le maire. «La personne que tu embarques dans le taxi, tu ne sais pas l’impact qu’elle peut avoir sur l’avenir.»

Exemples concrets

L’élu municipal appuie son optimisme sur plusieurs éléments concrets: la relance de la mine du lac Bloom avec une probable phase 2 dès cette année, l’ouverture de la Pointe-Noire à tous les joueurs, la réouverture imminente de l’ancienne Fabnor, le projet de Tacora, le projet de relance de l’usine de bouletage, les avancées rapides pour la venue du gaz naturel liquéfié, la tenue du colloque international de recherche scientifique de l’INREST ainsi que l’adoption unanime d’une motion à l’Assemblée nationale en faveur d’un échéancier pour le prolongement de la route 138.

Il reconnaît néanmoins que la situation sera toujours difficile dans le commerce de détail.

«Mais ici à Sept-Îles, il y a des gens qui tirent très bien leur épingle du jeu parce qu’ils sont passés à l’ère internet», a-t-il souligné en rappelant l’importance de suivre la vague.

L’exemple de Thetford Mines

Réjean Porlier donne aussi comme exemple la ville de Thetford Mines, une ville minière de même taille que Sept-Îles.

La ville, affectée par les fermetures des mines d’amiante, s’enfonçait dans la morosité. Un sondage réalisé à l’époque révélait que la population avait une perception largement négative de la municipalité.

Mais en 2014, la ville a décidé de renverser la vapeur. Des démarches entrepreneuriales ont été entreprises et un vent de discours positif a été instauré.

«Un an plus tard, ça avait complètement changé. Et ça attire les investissements», applaudit-il.

Cette recette stimulante, voilà ce que le maire de Sept-Îles veut mettre en place dans la région.